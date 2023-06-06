Попова (Филиппова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Филиппова) Василиса

Попова (Филиппова) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.11.1919

Муж: Попов Иван

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Фонд №8381, опись №1, дело №31, стр. 12 Он - холост, хлебопашец Она - дом. хоз. девица
Смерть
Неизвестно