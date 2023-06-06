Попова (Филиппова) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.11.1919
Муж: Попов Иван
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Фонд №8381, опись №1, дело №31, стр. 12 Он - холост, хлебопашец Она - дом. хоз. девица
Смерть
Неизвестно