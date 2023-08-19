Козлова (Козлова) Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1904
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Козлова Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1907
Сын: Козлов Александр Антонович
Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1908
Сын: Козлов Иоанн (Иван) Антонович
Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1909
Сын: Козлов Иоанн (Иван) Антонович
Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович
Подпись над именем: Ушедший.
Рождение ребёнка
07.09.1910
Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1915
Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1916
Дочь: Козлова Клавдия Антоновна
Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1919
Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович
Смерть
Неизвестно