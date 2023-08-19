Козлова (Козлова) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Козлова) Параскева Васильевна

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
30.01.1904

Муж: Козлов Антон Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Козлова Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
12.01.1907

Сын: Козлов Александр Антонович

Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
29.03.1908

Сын: Козлов Иоанн (Иван) Антонович

Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1909

Сын: Козлов Иоанн (Иван) Антонович

Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Подпись над именем: Ушедший.
Рождение ребёнка
07.09.1910

Сын: Козлов Семён Антонович

Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Козлов Филипп Антонович

Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.04.1915

Сын: Козлов Георгий Антонович

Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.06.1916

Дочь: Козлова Клавдия Антоновна

Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.02.1919

Сын: Козлов Яков Антонович

Отец ребёнка: Козлов Антон Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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