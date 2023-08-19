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Бавбек Анастасия

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-14
Рождение ребёнка
1811

Сын: Бавбек Константин Федорович

Отец ребёнка: Бавбек Федор Левтерович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-12
Рождение ребёнка
1813

Сын: Бавбек Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Бавбек Федор Левтерович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-12
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лукерия Федоровна

Отец ребёнка: Бавбек Федор Левтерович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-12
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бавбек Илья Федорович

Отец ребёнка: Бавбек Федор Левтерович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-12
Смерть
Неизвестно
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