Бавбек Анастасия
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-14
Рождение ребёнка
1811
Сын: Бавбек Константин Федорович
Отец ребёнка: Бавбек Федор Левтерович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-12
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Бавбек Федор Левтерович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-12
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лукерия Федоровна
Отец ребёнка: Бавбек Федор Левтерович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-12
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Бавбек Федор Левтерович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-12
Смерть
Неизвестно