Барабашов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.2001
Дочь: Барабашова Диана Евгеньевна
Мать ребёнка: Холменец Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабашова Анжела Евгеньевна
Мать ребёнка: Холменец Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барабашов Егор Евгеньевич
Мать ребёнка: Холменец Елена Сергеевна