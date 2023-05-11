Барабашов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабашов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.2001

Дочь: Барабашова Диана Евгеньевна

Мать ребёнка: Холменец Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабашова Анжела Евгеньевна

Мать ребёнка: Холменец Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабашов Егор Евгеньевич

Мать ребёнка: Холменец Елена Сергеевна