Екатерина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соплин Григорий

Рождение ребёнка
03.10.1869

Дочь: (Соплина) Таисия Григорьева

Отец ребёнка: Соплин Григорий

Мелединская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.12.1872

Дочь: (Соплина) Евгения Григорьева

Отец ребёнка: Соплин Григорий

Мелединская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.03.1875

Сын: Соплин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Соплин Григорий

Мелединская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.11.1879

Сын: Соплин Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Соплин Григорий

Мелединская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.05.1885

Сын: Соплин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Соплин Григорий

Мелединская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.02.1894

Дочь: (Соплина) Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Соплин Григорий

Мелединская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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