Екатерина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соплин Григорий
Рождение ребёнка
03.10.1869
Дочь: (Соплина) Таисия Григорьева
Отец ребёнка: Соплин Григорий
Рождение ребёнка
20.12.1872
Дочь: (Соплина) Евгения Григорьева
Отец ребёнка: Соплин Григорий
Рождение ребёнка
10.03.1875
Отец ребёнка: Соплин Григорий
Рождение ребёнка
25.11.1879
Отец ребёнка: Соплин Григорий
Рождение ребёнка
01.05.1885
Отец ребёнка: Соплин Григорий
Рождение ребёнка
26.02.1894
Дочь: (Соплина) Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Соплин Григорий
Смерть
Неизвестно