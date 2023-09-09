Эндрю — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эндрю

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1960

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1960

Отец: Филипп

Мать: Елизавета II

Рождение ребёнка
08.08.1988

Дочь: Беатриса

Мать ребёнка: Сара

Рождение ребёнка
23.03.1990

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Сара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сара

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