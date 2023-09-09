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Эндрю
Эндрю
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.02.1960
Пол
Мужской
Отец
Филипп
1921 г.р.
Мать
Елизавета II
1926 г.р.
Жена
Сара
1959 г.р.
Дети
Беатриса
1988 г.р.
Евгения
1990 г.р.
Добавил:
РС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1960
Отец:
Филипп
Мать:
Елизавета II
Рождение ребёнка
08.08.1988
Дочь:
Беатриса
Мать ребёнка:
Сара
Рождение ребёнка
23.03.1990
Дочь:
Евгения
Мать ребёнка:
Сара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Сара
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