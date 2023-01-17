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Щербинин Андрей Прокопьевич

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Место рождения

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: Щербинин Прокофий (Прокопий) Устинович

Мать: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.07.1877

Жена: Щербинина Евдокия Сафроновна

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1887 ст.

Дочь: Елисеева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Щербинина Евдокия Сафроновна

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербинина Таисия Андреевна

Мать ребёнка: Щербинина Евдокия Сафроновна

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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