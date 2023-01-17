Щербинин Андрей Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: Щербинин Прокофий (Прокопий) Устинович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1877
Рождение ребёнка
26.09.1887 ст.
Дочь: Елисеева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Щербинина Евдокия Сафроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербинина Таисия Андреевна
Мать ребёнка: Щербинина Евдокия Сафроновна
Смерть
Неизвестно