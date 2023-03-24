Самусенко Степанида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самусенко Степанида Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 26.05.1931

Дочь: Самусенко Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Самусенко Владимир Иванович

д.Молятичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самусенко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Самусенко Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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