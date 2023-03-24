Самусенко Степанида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 26.05.1931
Дочь: Самусенко Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Самусенко Владимир Иванович
д.Молятичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самусенко Николай Владимирович
Отец ребёнка: Самусенко Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно