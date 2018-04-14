Медведева (Архипова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1930
Дата смерти14.04.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1930
Отец: Архипов Иван
Мать: Архипова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1955
Дочь: Владимирова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Медведев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
16.11.1956
Сын: Медведев Виталий
Отец ребёнка: Медведев Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.2018