Медведева (Архипова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Архипова) Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1930

Дата смерти

14.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1930

Отец: Архипов Иван

Мать: Архипова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1955

Дочь: Владимирова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Медведев Михаил Степанович

Рождение ребёнка
16.11.1956

Сын: Медведев Виталий

Отец ребёнка: Медведев Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Михаил Степанович

Смерть
14.04.2018
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