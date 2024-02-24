Шкляев Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1965
Отец: Шкляев Павел Федорович
Мать: Вахрушева Римма Павловна
Рождение ребёнка
25.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарипова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
10.05.1990
Дочь: Шкляева Вероника Сергеевна
Мать ребёнка: Гарипова Наталья Федоровна