Шкляев Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкляев Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1965

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1990 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1965

Отец: Шкляев Павел Федорович

Мать: Вахрушева Римма Павловна

Рождение ребёнка
25.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарипова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
10.05.1990

Дочь: Шкляева Вероника Сергеевна

Мать ребёнка: Гарипова Наталья Федоровна

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