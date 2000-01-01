Карпачева Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпачева Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1977

Сын: Карпачев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Карпачев Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
10.04.1986

Сын: Карпачев Алексей

Отец ребёнка: Карпачев Виктор Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
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