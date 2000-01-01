Карпачева Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1977
Сын: Карпачев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Карпачев Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
10.04.1986
Сын: Карпачев Алексей
Отец ребёнка: Карпачев Виктор Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер