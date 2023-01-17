Бастрыкин Михаил Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
18.08.1877
Сын: Бастрыкин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Бастрыкина Ефросинья Никитична
Рождение ребёнка
28.09.1894
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Бастрыкина Ефросинья Никитична
Рождение ребёнка
06.03.1898
Сын: Бастрыкин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Бастрыкина Ефросинья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно