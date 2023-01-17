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Бастрыкин Михаил Терентьевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Бастрыкин Терентий Трофимович

Мать: Бастрыкина Марфа Игнатьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.08.1877

Сын: Бастрыкин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Бастрыкина Ефросинья Никитична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.09.1894

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Бастрыкина Ефросинья Никитична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.03.1898

Сын: Бастрыкин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Бастрыкина Ефросинья Никитична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Ефросинья Никитична

Смерть
Неизвестно
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