Богатенков Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатенков Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатенков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Птицена Богатёнкова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатенков Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Птицена Богатёнкова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Птицена Богатёнкова Татьяна Алексеевна