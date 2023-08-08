Лапшин Иван Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Лапшин Степан Иосифов
Мать: Лапшина Анна Семёнова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Лапшина Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лапшина Дарья Иванова
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно