Лапшин Иван Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Иван Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Лапшин Степан Иосифов

Мать: Лапшина Анна Семёнова

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Лапшина Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Лапшин Георгий Иванов

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лапшина Дарья Иванова

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Татьяна Петрова

Смерть
Неизвестно
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