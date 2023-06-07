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Пискун Дмитрий Владимирович
Пискун Дмитрий Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.09.1992
Пол
Мужской
Отец
Пискун Владимир Анисимович
1964 г.р.
Мать
Пискун-Мартинович Наталья Васильевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1992
Отец:
Пискун Владимир Анисимович
Мать:
Пискун-Мартинович Наталья Васильевна
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