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Петров Александр Юрьевич
Петров Александр Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.04.1964
Пол
Мужской
Отец
Петров Юрий Павлович
Мать
Петрова Капиталина Григорьевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1964
Отец:
Петров Юрий Павлович
Мать:
Петрова Капиталина Григорьевна
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