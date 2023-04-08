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Кулиш Евтихий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1914 ст.

Дочь: Кулиш Юлиана Евтихиевна

Мать ребёнка: Кулиш Агриппина Филипповна

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
05.07.1914 ст.

Сын: Кулиш Сергей Евтихиевич

Мать ребёнка: Кулиш Агриппина Филипповна

Комиссарово, Харківська область
Место жительства
1914 ст.
Комиссарово, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулиш Агриппина Филипповна

Смерть
Неизвестно
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