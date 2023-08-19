Манеева (Мелкозерова) Татьяна Михаилова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1890 ст.
он первым браком 19 лет она первым браком 19 лет #007470344 №11
Рождение ребёнка
24.10.1891 ст.
Сын: Манеев Димитрий Малах (ф) еев
Отец ребёнка: Манеев Малофей Афанасьев
Рождение ребёнка
25.11.1894 ст.
Сын: Манеев Петр Малофеев
Отец ребёнка: Манеев Малофей Афанасьев
27.11.1894 #007470344 №206
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно