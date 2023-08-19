Манеева (Мелкозерова) Татьяна Михаилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манеева (Мелкозерова) Татьяна Михаилова

Место рождения

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
31.01.1890 ст.

Муж: Манеев Малофей Афанасьев

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 19 лет она первым браком 19 лет #007470344 №11
Рождение ребёнка
24.10.1891 ст.

Сын: Манеев Димитрий Малах (ф) еев

Отец ребёнка: Манеев Малофей Афанасьев

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.11.1894 ст.

Сын: Манеев Петр Малофеев

Отец ребёнка: Манеев Малофей Афанасьев

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
27.11.1894 #007470344 №206
Место жительства
Неизвестно
Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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