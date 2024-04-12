Константинов Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1788 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182 Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Константинова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Константинова Анна Васильевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Сын: Константинова Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Константинова Анна Васильевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Сын: Константинов Никанор Иванович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Смерть
Неизвестно