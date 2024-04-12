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Константинов Иван Ермолаевич

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: Константинов Ермолай Алексеевич

Мать: Константинова Ирина Абрамовна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182 Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Константинова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Константинова Анна Васильевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Константинова Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Константинова Анна Васильевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Константинов Никанор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Анна Васильевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Смерть
Неизвестно
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