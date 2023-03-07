Завражной Петр Исаков
Место рождениядер. Худяковская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1634
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1634
Отец: Завражской Исак (Исачко) Иванов
Мать: не указана
дер. Худяковская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1664
Мать ребёнка: не указана
займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678