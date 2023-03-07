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Завражной Петр Исаков

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Место рождения

дер. Худяковская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1634

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1634

Отец: Завражской Исак (Исачко) Иванов

Мать: не указана

дер. Худяковская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Завражных Семен Петров

Мать ребёнка: не указана

займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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