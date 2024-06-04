Анна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чавчурин Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Чавчурин Сергей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чавчурин Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Чавчурин Архип Сергеевич

Отец ребёнка: Чавчурин Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Герасим Сергеевич

Отец ребёнка: Чавчурин Сергей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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