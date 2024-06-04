Анна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чавчурин Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Чавчурин Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Чавчурин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Герасим Сергеевич
Отец ребёнка: Чавчурин Сергей Андреевич
Смерть
Неизвестно