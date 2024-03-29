Татьяна Евдокимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1889
Дочь: (Чихачева) Людмила Тимофеевна
Отец ребёнка: Чихачев Тимофей Карпов
Восприемники Родион Петров, Епифанского уезда села Знаменского Л... Почетная Дворянка Раиса Иванова Головина
Рождение ребёнка
29.11.1893
Сын: Чихачев Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Чихачев Тимофей Карпов
Восприемники Иродион Петров, Дария Евдокимова
Рождение ребёнка
07.06.1896
Дочь: (Чихачева) Акилина Тимофеевна
Отец ребёнка: Чихачев Тимофей Карпов
Восприемники Андрей Власов, Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
27.08.1900
Сын: Чихачев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Чихачев Тимофей Карпов
Восприемники Яков Власов Вилков
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Чихачева) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Чихачев Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
08.03.1907
Сын: Чихачев Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Чихачев Тимофей Карпов
Восприемники Родион Петров, девица Параскева Тимофеева Чахачева
Смерть
Неизвестно