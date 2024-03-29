Татьяна Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Евдокимова

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихачев Тимофей Карпов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.06.1889

Дочь: (Чихачева) Людмила Тимофеевна

Отец ребёнка: Чихачев Тимофей Карпов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Родион Петров, Епифанского уезда села Знаменского Л... Почетная Дворянка Раиса Иванова Головина
Рождение ребёнка
29.11.1893

Сын: Чихачев Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Чихачев Тимофей Карпов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иродион Петров, Дария Евдокимова
Рождение ребёнка
07.06.1896

Дочь: (Чихачева) Акилина Тимофеевна

Отец ребёнка: Чихачев Тимофей Карпов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Андрей Власов, Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
27.08.1900

Сын: Чихачев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Чихачев Тимофей Карпов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Яков Власов Вилков
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Чихачева) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Чихачев Тимофей Карпов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1907

Сын: Чихачев Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Чихачев Тимофей Карпов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Родион Петров, девица Параскева Тимофеева Чахачева
Смерть
Неизвестно

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