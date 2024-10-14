Щитинин Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1968
Рождение ребёнка
30.01.1972
Рождение ребёнка
01.04.1978
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия