Щитинин Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щитинин Анатолий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щитинина (Влизко) Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
22.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щитинина (Влизко) Тамара Георгиевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щитинина (Влизко) Тамара Георгиевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щитинина (Влизко) Тамара Георгиевна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия

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