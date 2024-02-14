Найдёнов (Найдёнова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найдёнов (Найдёнова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найденов Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Федор

Рождение ребёнка
22.08.1937

Дочь: Ясенева (Найденов) Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.02.1945

Дочь: Спиридонова (Лукина) Лида

Отец ребёнка: Лукин Федор

Рождение ребёнка
25.03.1947

Сын: Лукин Николай

Отец ребёнка: Лукин Федор

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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