Найдёнов (Найдёнова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Найденов Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Федор
Рождение ребёнка
22.08.1937
Дочь: Ясенева (Найденов) Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.02.1945
Дочь: Спиридонова (Лукина) Лида
Отец ребёнка: Лукин Федор
Рождение ребёнка
25.03.1947
Сын: Лукин Николай
Отец ребёнка: Лукин Федор
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно