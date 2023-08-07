Суркова Матрена Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова Матрена Иудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Устинья Борисовна

Отец ребёнка: Сурков Борис Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Сурков Кирилл Борисович

Отец ребёнка: Сурков Борис Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурков Борис Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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