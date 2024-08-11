Половко Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половко Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1901

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1901

Отец: Половко Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половко (Майборода) Елена Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
гл. Агроном сохоз Чумаки Днепропетровского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Половко (Майборода) Елена Филипповна

Рождение ребёнка
06.04.1926

Сын: Половко Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Половко (Майборода) Елена Филипповна

Смерть
1970
Похороны
Неизвестно

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