Половко Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1901
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1901
Отец: Половко Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
гл. Агроном сохоз Чумаки Днепропетровского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Половко (Майборода) Елена Филипповна
Рождение ребёнка
06.04.1926
Сын: Половко Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Половко (Майборода) Елена Филипповна
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно