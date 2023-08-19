Сапрыкина (Буханцева) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапрыкина (Буханцева) Анастасия Алексеевна

Сапрыкина (Буханцева) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

28.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1878

Отец: Буханцов Алексей Семенович

Мать: Буханцова Соломонида Климовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Приютное, Казанка, Логачевка, Васильевка, Любимовка, Приображенка, Богдановка, Шестаковка, Пронькино, Михайловка, Романовка, Ново-Трои... Показать все
Бракосочетание
04.11.1896

Муж: Сапрыкин Иван Андреевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка Поручители: Буханцов Михаил Семенов, Котляров Никифор Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Дочь: Сапрыкина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Сапрыкин Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close