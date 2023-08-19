Сапрыкина (Буханцева) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
28.10.1878
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Приютное, Казанка, Логачевка, Васильевка, Любимовка, Приображенка, Богдановка, Шестаковка, Пронькино, Михайловка, Романовка, Ново-Трои... Показать все
Бракосочетание
04.11.1896
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка Поручители: Буханцов Михаил Семенов, Котляров Никифор Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Дочь: Сапрыкина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Сапрыкин Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно