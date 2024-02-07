Першина (Светлакова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина (Светлакова) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Вятская губерния, Глазовский уезд, Карсовайская волость, Сиверское общество, починок Мало-Харинский

Дата рождения

29.09.1905

Дата смерти

19.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1905

Отец: Светлаков Дмитрий Васильевич

Мать: Ирина Пантелеймонова

Вятская губерния, Глазовский уезд, Карсовайская волость, Сиверское общество, починок Мало-Харинский
Рождение ребёнка
?.01.1925

Сын: Першин Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Першин Семён Иванович

Алтайский край, Кытмановский район, Александровский с/с, деревня Макариха
Рождение ребёнка
30.11.1927

Дочь: Фирстова Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Першин Семён Иванович

Алтайский край, Кытмановский район, деревня Макариха
Рождение ребёнка
30.11.1927

Дочь: Першина Лидия Семёновна

Отец ребёнка: Першин Семён Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1929

Дочь: Першина Лукерья Семёновна

Отец ребёнка: Першин Семён Иванович

Алтайский край, Кытмановский район, деревня Макариха
Рождение ребёнка
1934

Сын: Першин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Першин Семён Иванович

Алтайский край, Кытмановский район, Александровский с/с, деревня Макариха
Рождение ребёнка
18.04.1937

Сын: Першин Николай Семёнович

Отец ребёнка: Першин Семён Иванович

Алтайский край, Кытмановский район, Александровский с/с, деревня Макариха
Рождение ребёнка
10.11.1941

Дочь: Куртукова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Алтайский край, Кытмановский район, Александровский с/с, деревня Макариха
Смерть
19.05.1983
Кемеровская область, город Прокопьевск
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