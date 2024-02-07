Першина (Светлакова) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияВятская губерния, Глазовский уезд, Карсовайская волость, Сиверское общество, починок Мало-Харинский
Дата рождения29.09.1905
Дата смерти19.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.09.1905
Отец: Светлаков Дмитрий Васильевич
Мать: Ирина Пантелеймонова
Вятская губерния, Глазовский уезд, Карсовайская волость, Сиверское общество, починок Мало-Харинский
Рождение ребёнка
?.01.1925
Отец ребёнка: Першин Семён Иванович
Алтайский край, Кытмановский район, Александровский с/с, деревня Макариха
Рождение ребёнка
30.11.1927
Дочь: Фирстова Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Першин Семён Иванович
Алтайский край, Кытмановский район, деревня Макариха
Рождение ребёнка
30.11.1927
Дочь: Першина Лидия Семёновна
Отец ребёнка: Першин Семён Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1929
Дочь: Першина Лукерья Семёновна
Отец ребёнка: Першин Семён Иванович
Алтайский край, Кытмановский район, деревня Макариха
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Першин Семён Иванович
Алтайский край, Кытмановский район, Александровский с/с, деревня Макариха
Рождение ребёнка
18.04.1937
Отец ребёнка: Першин Семён Иванович
Алтайский край, Кытмановский район, Александровский с/с, деревня Макариха
Рождение ребёнка
10.11.1941
Дочь: Куртукова Любовь Ивановна
Алтайский край, Кытмановский район, Александровский с/с, деревня Макариха
Смерть
19.05.1983
Кемеровская область, город Прокопьевск