Гизивафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГизивафа

Гизивафа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1772 по 1779 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Абдрашит

Мать: Юзеевна Саиья

Смерть
Неизвестно