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Гизивафа
Гизивафа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1822
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Абдрашит
С 1772 по 1779 г.р.
Мать
Юзеевна Саиья
1805 г.р.
Дети
Не указаны
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АА
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец:
Абдрашит
Мать:
Юзеевна Саиья
Смерть
Неизвестно
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