Старостин Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти17.02.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1944
Усолье, город Березники, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Амурлаг, Амурская область
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
17.02.1996