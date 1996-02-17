Старостин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостин Николай Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1902

Дата смерти

17.02.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1944
Усолье, город Березники, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Амурлаг, Амурская область
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
17.02.1996
Москва, город федерального значения Москва
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