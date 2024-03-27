Зинатулла Гайнулла Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинатулла Гайнулла Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайнулла Рахманкул Улы

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зейнаб Зинатулла Кызы

Мать ребёнка: Зихантэй

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зихантэй

Смерть
Неизвестно
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