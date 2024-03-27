Зинатулла Гайнулла Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гайнулла Рахманкул Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зейнаб Зинатулла Кызы
Мать ребёнка: Зихантэй
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зихантэй
Смерть
Неизвестно