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Елизавета Михайлова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

14.08.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1896 ст.

Отец: Михаил Степанов (Стефанов)

Мать: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Михаилъ Стефановъ и законная жена его Пелагея Василiева оба православного вероисповеданiя 56-25-220-10... Показать все
Крещение
15.08.1896 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Дочь ихъ Параскева Михайлова и сынъ ихъ Павелъ Михайловъ 56-25-220-10об-11
Восприемник
17.03.1906 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
17 марта 1906 у Алексея Михайлова Степанова (д.Здурьева) 56-25-221-223об-224
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