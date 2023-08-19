Елизавета Михайлова
Место рождения
Дата рождения14.08.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
14.08.1896 ст.
Отец: Михаил Степанов (Стефанов)
Мать: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Михаилъ Стефановъ и законная жена его Пелагея Василiева оба православного вероисповеданiя 56-25-220-10... Показать все
Крещение
15.08.1896 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Дочь ихъ Параскева Михайлова и сынъ ихъ Павелъ Михайловъ 56-25-220-10об-11
Восприемник
17.03.1906 ст.
17 марта 1906 у Алексея Михайлова Степанова (д.Здурьева) 56-25-221-223об-224