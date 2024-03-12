Зайчук Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайчук Анастасия Васильевна

Место рождения

Васильевка, Воронежская область, Россия

Дата рождения

23.11.1927

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайчук Петр Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Зайчук Сергей Петрович

Отец ребёнка: Зайчук Петр Петрович

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайчук Петр Петрович

Смерть
2016
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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