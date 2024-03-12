Зайчук Анастасия Васильевна
Место рожденияВасильевка, Воронежская область, Россия
Дата рождения23.11.1927
Дата смерти2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайчук Петр Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1960
Отец ребёнка: Зайчук Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайчук Петр Петрович
Смерть
2016