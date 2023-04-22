Лесовой Даниил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесовой Даниил Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1904 ст.

Дочь: Лесовая Ольга Данииловна

Мать ребёнка: Лесовая Мария Степановна

Место жительства
1904 ст.
Крестьянин села Андреевка Ольшанской волости Обоянского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесовая Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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