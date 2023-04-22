Лесовой Даниил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1904 ст.
Дочь: Лесовая Ольга Данииловна
Мать ребёнка: Лесовая Мария Степановна
Место жительства
1904 ст.
Крестьянин села Андреевка Ольшанской волости Обоянского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесовая Мария Степановна
Смерть
Неизвестно