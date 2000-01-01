Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Варвара Степановна

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Аввакумович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Мыздрин Ананий Степанович

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Аввакумович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мыздрин Викул Степанович

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Аввакумович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Афимья Степановна

Отец ребёнка: Мыздрин Степан Аввакумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыздрин Степан Аввакумович

Смерть
Неизвестно
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