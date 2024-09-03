Пичкалева (Куликова) Доминика Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1905
Дочь: (Пичкалев) Серафима Иванова
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
15.05.1908
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
11.09.1910
Сын: Пичкалев Петр Иванов
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
18.08.1912
Дочь: (Пичкалев) Наталья Иванова
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
06.07.1914
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Терентьевич
Смерть
Неизвестно