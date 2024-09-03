Пичкалева (Куликова) Доминика Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалева (Куликова) Доминика Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
28.07.1905

Дочь: (Пичкалев) Серафима Иванова

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
15.05.1908

Сын: Пичкалев Федор Иванов

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
11.09.1910

Сын: Пичкалев Петр Иванов

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
18.08.1912

Дочь: (Пичкалев) Наталья Иванова

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
06.07.1914

Сын: Пичкалев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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