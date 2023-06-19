Картамышев Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения05.11.1991
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1991
Отец: Картамышев Александр
Бракосочетание
?.08.2013
Жена: Картамышева Екатерина
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Картамышева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Картамышева Юлия
Развод
Неизвестно
Жена: Картамышева Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Серпухов