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Картамышев Дмитрий Александрович

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

05.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1991

Отец: Картамышев Александр

Мать: Картамышева Светлана Анатольевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
?.08.2013

Жена: Картамышева Екатерина

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Картамышева Екатерина

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Картамышева Юлия

Развод
Неизвестно

Жена: Картамышева Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Серпухов