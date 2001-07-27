Пожеданов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1930
Дата смерти27.07.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1961
Дочь: Седова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Пожеданова Надежда Александровна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
27.07.2001
Умер от отёка легких, были инсульты, курил