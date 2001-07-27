Пожеданов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожеданов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1930

Дата смерти

27.07.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1961

Дочь: Седова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Пожеданова Надежда Александровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
27.07.2001
Умер от отёка легких, были инсульты, курил
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