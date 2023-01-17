Крачковская (Немцевич) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крачковская (Немцевич) Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1906

Дата смерти

05.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1906

Отец: Немцевич Михаил

Мать: Немцевич Стефанида

Рождение ребёнка
22.07.1939

Сын: Крачковский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Крачковский Иван Антонович

Радошковичи, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крачковская Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Крачковский Иван Антонович

Радошковичи, Молодечненский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крачковский Иван Антонович

Смерть
05.10.1962
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