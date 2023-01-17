Крачковская (Немцевич) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1906
Дата смерти05.10.1962
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1906
Отец: Немцевич Михаил
Мать: Немцевич Стефанида
Рождение ребёнка
22.07.1939
Сын: Крачковский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Крачковский Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крачковская Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Крачковский Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1962