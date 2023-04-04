Харламов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламов Василий Алексеевич

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Место рождения

Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения (Анастасия) Ивановна

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения (Анастасия) Ивановна

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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