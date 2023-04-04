Харламов Василий Алексеевич
Место рожденияКурская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская область
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ксения (Анастасия) Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ксения (Анастасия) Ивановна
Смерть
Неизвестно