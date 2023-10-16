Колесникова Ирина Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Ирина Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
25.06.1794

Дочь: (Колесникова) Феврония Дмитриевна

Отец ребёнка: Колесников Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
23.05.1799

Дочь: (Колесникова) Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Колесников Дмитрий Васильевич

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.12.1801

Сын: Колесников Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Колесников Дмитрий Васильевич

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