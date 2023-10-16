Колесникова Ирина Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1794
Дочь: (Колесникова) Феврония Дмитриевна
Отец ребёнка: Колесников Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
23.05.1799
Дочь: (Колесникова) Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Колесников Дмитрий Васильевич
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.12.1801
Сын: Колесников Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Колесников Дмитрий Васильевич