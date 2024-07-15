Морев Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морев Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Камышино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
05.02.1903 ст.

Жена: Морева (Гилева) Екатерина Василисковна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
Неизвестно

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