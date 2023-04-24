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Голяков Фёдор Ильин

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Место рождения

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Акулина Фёдорова

Мать ребёнка: Голякова Наталья С

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Голяков Тимофей Фёдоров

Мать ребёнка: Голякова Наталья С

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
16 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голякова Наталья С

Смерть
Неизвестно
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