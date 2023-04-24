Голяков Фёдор Ильин
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Акулина Фёдорова
Мать ребёнка: Голякова Наталья С
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Голякова Наталья С
Место жительства
1857
16 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голякова Наталья С
Смерть
Неизвестно