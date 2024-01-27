Кравчук (Размысловская) Людмила Болеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравчук (Размысловская) Людмила Болеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравчук Анатолий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравчук Анатолий Пантелеймонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравчук Анатолий Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно
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