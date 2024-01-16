Лисица Марина Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1840
Дочь: Ефросинья Прокопьевна
Отец ребёнка: Лисица Прокопий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Лисица Прокопий Яковлевич
Рождение ребёнка
09.08.1846
Дочь: Пульхерия
Отец ребёнка: Лисица Прокопий Яковлевич
Михаило-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно