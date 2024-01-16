Лисица Марина Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Марина Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1840

Дочь: Ефросинья Прокопьевна

Отец ребёнка: Лисица Прокопий Яковлевич

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Лисица Ульян Прокопьевич

Отец ребёнка: Лисица Прокопий Яковлевич

Рождение ребёнка
09.08.1846

Дочь: Пульхерия

Отец ребёнка: Лисица Прокопий Яковлевич

Кидановка, Київська область
Михаило-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисица Прокопий Яковлевич

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