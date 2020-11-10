Валько Павел Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валько Павел Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1978

Дата смерти

10.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.2020
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