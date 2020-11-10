Валько Павел Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1978
Дата смерти10.11.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.11.2020