Чхало (Остапенко) Анастасия Анистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Остапенко) Анастасия Анистратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1806

Муж: Чхало (Чхаленко) Степан Гордеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHJ-Q?i=55&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
18.03.1810

Сын: Чхало (Чхаленко) Кондрат Степанович

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Степан Гордеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SH6-6?i=107&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
10.10.1811

Сын: Чхало (Чхаленко) Филипп Степанович

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Степан Гордеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SH9-T?i=126&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
23.01.1814

Дочь: Чхало Ксения Степановна

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Степан Гордеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4F-L?i=155&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
26.03.1817

Дочь: Чхало (Чхаленко) Матрона Степановна

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Степан Гордеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4H-5?i=193&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
13.11.1818

Дочь: Чхало Стефанида Степановна

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Степан Гордеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S48-R?cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
09.12.1820

Дочь: Чхало (Чхаленко) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Степан Гордеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4M-H?i=239&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно

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