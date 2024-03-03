Чхало (Остапенко) Анастасия Анистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1806
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHJ-Q?i=55&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
18.03.1810
Сын: Чхало (Чхаленко) Кондрат Степанович
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Степан Гордеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SH6-6?i=107&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
10.10.1811
Сын: Чхало (Чхаленко) Филипп Степанович
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Степан Гордеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SH9-T?i=126&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
23.01.1814
Дочь: Чхало Ксения Степановна
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Степан Гордеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4F-L?i=155&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
26.03.1817
Дочь: Чхало (Чхаленко) Матрона Степановна
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Степан Гордеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4H-5?i=193&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
13.11.1818
Дочь: Чхало Стефанида Степановна
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Степан Гордеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S48-R?cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
09.12.1820
Дочь: Чхало (Чхаленко) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Степан Гордеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4M-H?i=239&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно