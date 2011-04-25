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Холменец Ирина Сергеевна
Холменец Ирина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.04.2011
Пол
Женский
Отец
Холменец Сергей Сергеевич
1983 г.р.
Мать
Холменец (Клименко) Оксана Дмитриевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2011
Отец:
Холменец Сергей Сергеевич
Мать:
Холменец Оксана Дмитриевна
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