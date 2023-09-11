Андреева - Григорьева Серафима Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1922
Дочь: Андреева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Андреев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Андреев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Анна МИхайловна
Отец ребёнка: Андреев Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно