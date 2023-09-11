Андреева - Григорьева Серафима Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева - Григорьева Серафима Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1922

Дочь: Андреева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Андреев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Андреев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Андреев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Анна МИхайловна

Отец ребёнка: Андреев Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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