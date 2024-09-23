Горбунов Наум Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Наум Леонтьевич

Горбунов Наум Леонтьевич

avatar

Место рождения

Чураково, Попковская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

04.02.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: Горбунов Леонтий Сергеевич

Мать: Ульяна Антиповна

Чураково, Попковская волость, Даниловский уезд
Бракосочетание
05.01.1881 ст.

Жена: Шувалова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Сын: Горбунов Александр Наумович

Мать ребёнка: Шувалова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1890 ст.

Дочь: Горбунова Елена Наумовна

Мать ребёнка: Шувалова Дарья Ивановна

Свистуново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.06.1892 ст.

Дочь: Горбунова Анна Наумовна

Мать ребёнка: Шувалова Дарья Ивановна

Чураково, Попковская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1894 ст.

Сын: Горбунов Константин Наумович

Мать ребёнка: Шувалова Дарья Ивановна

Чураково, Попковская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1897 ст.

Сын: Горбунов Павел Наумович

Мать ребёнка: Шувалова Дарья Ивановна

Чураково, Попковская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1905 ст.

Дочь: Горбунова Мария Наумовна

Мать ребёнка: Шувалова Дарья Ивановна

Чураково, Попковская волость, Даниловский уезд
Смерть
04.02.1912 ст.
Чураково, Попковская волость, Даниловский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.