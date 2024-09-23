Горбунов Наум Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смерти04.02.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.
Отец: Горбунов Леонтий Сергеевич
Мать: Ульяна Антиповна
Бракосочетание
05.01.1881 ст.
Жена: Шувалова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Сын: Горбунов Александр Наумович
Мать ребёнка: Шувалова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1890 ст.
Дочь: Горбунова Елена Наумовна
Мать ребёнка: Шувалова Дарья Ивановна
Свистуново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.06.1892 ст.
Дочь: Горбунова Анна Наумовна
Мать ребёнка: Шувалова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1894 ст.
Сын: Горбунов Константин Наумович
Мать ребёнка: Шувалова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1897 ст.
Мать ребёнка: Шувалова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1905 ст.
Дочь: Горбунова Мария Наумовна
Мать ребёнка: Шувалова Дарья Ивановна
Смерть
04.02.1912 ст.